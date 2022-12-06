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Москвичи более 100 тысяч раз обратились в контакт-центр для владельцев домашних животных

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Жители Москвы обратились в столичный круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних животных более 100 тыс. раз с момента его открытия в марте 2022 года.

Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета ветеринарии столицы.

Отмечается, что дневные звонки чаще поступают для записи на приём, а ночные — для вызова экстренной ветеринарной помощи.

Помимо прочего, позвонив в центр, владельцы домашних питомцев могут узнать важную информацию по содержанию и уходу за животными.

Ранее «Известия» публиковали результаты исследования, которое показало, с какими распространёнными проблемами сталкивались владельцы домашних животных в этом году.

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