Москвичи более 100 тысяч раз обратились в контакт-центр для владельцев домашних животных
Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета ветеринарии столицы.
Отмечается, что дневные звонки чаще поступают для записи на приём, а ночные — для вызова экстренной ветеринарной помощи.
Помимо прочего, позвонив в центр, владельцы домашних питомцев могут узнать важную информацию по содержанию и уходу за животными.
Ранее «Известия» публиковали результаты исследования, которое показало, с какими распространёнными проблемами сталкивались владельцы домашних животных в этом году.