Школьники из Москвы одержали победу на Всероссийской олимпиаде по программированию

Московские школьники победили на Всероссийской олимпиаде по программированию. В соревновании принимали участие более 20 команд из столицы.

Об этом информирует радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу московского Департамента образования.

Отмечается, что за победу на олимпиаде боролись более 220 коллективов из регионов России и других стран.

Наряду с этим стало известно, что на подмосковном портале «Госуслуги» упростили процесс подачи заявки на сдачу основного и единого госэкзамена, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Мингосуправления.

«Если ребёнок зарегистрирован на «Школьном портале» Московской области, то сведения о городском округе и образовательной организации, в которой он учится, заполнятся автоматически», — уточнила глава министерства Надежда Куртяник.

Ранее сообщалось, что три школьника из Московской области попали в число финалистов премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого».