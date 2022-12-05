В Тверской области зарегистрировали 20 случаев коронавируса за сутки

В Тверской области зарегистрировали 20 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 179 210 жителей. Выздоровели 175 818 человек, в том числе 70 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Тульской области прививку от гриппа сделали 686 919 жителей, или 47,4% от общей численности населения, передаёт Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

В числе вакцинированных — 132 878 детей.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.