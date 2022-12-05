Подмосковная делегация возложила цветы к Могиле неизвестного солдата

Делегация Московской области приняла участие в церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата.

Об этом сообщает телеканал «360».

«С тех памятных событий прошёл ровно 81 год, но мы всегда будем помнить подвиг наших солдат, которым удалось отбросить врага от столицы нашей Родины — Москвы. Невероятные храбрость и отвага, проявленные тогда нашими героями, навсегда записаны на страницах мировой истории вместе с самыми великими свершениями прошлого», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Также стало известно, что в Волоколамске продолжают работу по восстановлению имён военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

«Становятся известны имена солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. О тех героических и страшных днях мы узнаём всё больше при помощи архивных документов», — рассказали в пресс-службе.

С 2005 года удалось восстановить имена более 10,5 тыс. воинов, в том числе в 2022 году — 194.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подвели итоги работы поисковых отрядов в 2022 году.