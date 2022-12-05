В Москве 13—15 декабря пройдёт IX Конгресс «Наука плюс бизнес»

В Москве 13—15 декабря пройдёт IX Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и негосударственный институт развития «Иннопрактика». Мероприятие пройдёт в смешанном формате и продлится три дня.

Так, спикеры будут вести обсуждение вопросов на площадке мероприятия, а участники смогут присоединиться к мероприятию дистанционно.

Конгресс традиционно соберет представителей науки, культуры, бизнеса, власти для обсуждения роли и влияния ценностного подхода на экономику страны и жизнь общества.

Флагманским тематическим направлением мероприятий Конгресса станет задача консолидации усилий всех заинтересованных сторон в целях достижения совокупного суверенитета России.

«Сегодня для нашей страны, как никогда, актуальна задача достижения суверенитета. Технологии не возникают сами по себе: их появление и становление идут в связке с развитием человеческого потенциала, культуры, науки, бизнеса. Именно поэтому сегодня важно объединить решения, предложения и «дорожные карты» ─ культурный, экономический, информационный, технологический аспекты, способствующие сохранению национальной самобытности, ─ чтобы сформировать задачи для достижения единого, совокупного суверенитета страны», — сказала первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

Откроет IX Конгресс пленарное заседание «Совокупный российский суверенитет: ценность объединения усилий науки, бизнеса и власти».

Для участия в мероприятии необходимо до 8 декабря 2022 года зарегистрироваться на официальном сайте.