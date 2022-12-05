Владимир Путин наградил победителя премии #МыВместе в номинации «Волонтёр года — 2022»

Российский президент Владимир Путин наградил Владимира Тараненко, который стал победителем премии #МыВместе в номинации «Волонтёр года — 2022». Татаренко вместе с командой участвовал в эвакуации более 30 тыс. жителей Донецкой Народной Республики, а также занимался доставкой гуманитарных грузов.

Глава государства вручил награду победителю номинации, после чего Тараненко выступил с речью, в которой поблагодарил своих коллег и граждан Российской Федерации за поддержку Донбасса и волонтёрского движения.

«Мы очень многое делаем, эта награда действительно доказательство того, что мы на правильном пути», — сказал волонтёр.

Он отметил заслуги большой команды — народной дружины, добровольцев, волонтёров, народного фронта.

«Таких ребят, как Сергей Самохин, Евгений Мельников, Владислав Танасийчук, Виталий Дунайцев, Дмитрий Мезенцев, Николай Степанов и многих-многих-многих ещё других», — сказал Тараненко.

Президент после этого подчеркнул, что в слове «доброволец» заложен большой смысл.

«То есть человек, который делает что-то полезное для других по доброй воле, вот это суть, сердцевина всего движения и каждого из вас. Спасибо вам большое. Поздравляю вас с Днём добровольца!» — сказал Путин.

Президент также назвал особо ценной поддержку участвующих в спецоперации на Украине военных и их семей со стороны волонтёров.

В октябре Путин подписал закон о введении единой системы возмещения вреда, причинённого жизни или здоровью волонтёров, в том числе при оказании медпомощи страдающим, которые представляют опасность для окружающих болезнями.