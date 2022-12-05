Владимир Путин наградил победителя премии #МыВместе в номинации «Волонтёр года — 2022»
- РИА Новости
Глава государства вручил награду победителю номинации, после чего Тараненко выступил с речью, в которой поблагодарил своих коллег и граждан Российской Федерации за поддержку Донбасса и волонтёрского движения.
«Мы очень многое делаем, эта награда действительно доказательство того, что мы на правильном пути», — сказал волонтёр.
Он отметил заслуги большой команды — народной дружины, добровольцев, волонтёров, народного фронта.
«Таких ребят, как Сергей Самохин, Евгений Мельников, Владислав Танасийчук, Виталий Дунайцев, Дмитрий Мезенцев, Николай Степанов и многих-многих-многих ещё других», — сказал Тараненко.
Президент после этого подчеркнул, что в слове «доброволец» заложен большой смысл.
«То есть человек, который делает что-то полезное для других по доброй воле, вот это суть, сердцевина всего движения и каждого из вас. Спасибо вам большое. Поздравляю вас с Днём добровольца!» — сказал Путин.
Президент также назвал особо ценной поддержку участвующих в спецоперации на Украине военных и их семей со стороны волонтёров.
В октябре Путин подписал закон о введении единой системы возмещения вреда, причинённого жизни или здоровью волонтёров, в том числе при оказании медпомощи страдающим, которые представляют опасность для окружающих болезнями.