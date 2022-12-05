Узнать больше

Тренер Шилина рассказала, как начинающим фигуристам вести себя на катке

Короткая ссылка
Тренер отделения фигурного катания «Южный лёд» Татьяна Шилина дала советы новичкам, желающим научиться кататься на коньках.
Тренер Шилина рассказала, как начинающим фигуристам вести себя на катке
  • Gettyimages.ru

В первую очередь необходимо правильно выбрать размер и модель коньков, подходящих по жёсткости, рассказала она в разговоре с Life.ru.

Также важно подобрать подходящую одежду. По словам тренера, идеальным вариантом будет горнолыжный костюм и головной убор.

«Следует запомнить, что при падении нужно страховать себя руками. Если вы чувствуете, что можете быстро ехать, но тормозить ещё не учились, то разгоняться на большую скорость не стоит. Следует выучить торможение на небольшом ходу, чтобы уметь правильно реагировать на внезапные остановки», — пояснила Шилина.

Ранее НСН сообщала, что в Москве ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка начали работать на Красной площади с 28 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить