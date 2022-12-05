Тренер Шилина рассказала, как начинающим фигуристам вести себя на катке

Тренер отделения фигурного катания «Южный лёд» Татьяна Шилина дала советы новичкам, желающим научиться кататься на коньках.

В первую очередь необходимо правильно выбрать размер и модель коньков, подходящих по жёсткости, рассказала она в разговоре с Life.ru.

Также важно подобрать подходящую одежду. По словам тренера, идеальным вариантом будет горнолыжный костюм и головной убор.

«Следует запомнить, что при падении нужно страховать себя руками. Если вы чувствуете, что можете быстро ехать, но тормозить ещё не учились, то разгоняться на большую скорость не стоит. Следует выучить торможение на небольшом ходу, чтобы уметь правильно реагировать на внезапные остановки», — пояснила Шилина.

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