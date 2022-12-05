В столичном районе Ново-Переделкино создадут спортивный кластер

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что власти Москвы предоставят инвестору в аренду участок без торгов для развития спортивного кластера в районе Ново-Переделкино в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

Об этом информирует НСН.

«Площадь кластера составит около 3,5 тыс. кв. м. На его территории разместятся два футбольных поля, легкоатлетические дорожки, зоны для воркаута и баскетбольная площадка», — уточнил вице-мэр.

Он также отметил, что соглашение по аренде земельного участка общей площадью 0,63 га будет заключено с застройщиком на пять лет.

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