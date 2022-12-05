В столичном районе Ново-Переделкино создадут спортивный кластер
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
«Площадь кластера составит около 3,5 тыс. кв. м. На его территории разместятся два футбольных поля, легкоатлетические дорожки, зоны для воркаута и баскетбольная площадка», — уточнил вице-мэр.
Он также отметил, что соглашение по аренде земельного участка общей площадью 0,63 га будет заключено с застройщиком на пять лет.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове планируют построить ещё 13 школ в 2023 году.