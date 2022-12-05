Финконсультант Ерёменко рассказал, как научить ребёнка копить деньги

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Международный финансовый консультант Василий Ерёменко дал советы родителям, как научить ребёнка ценить и копить деньги.
Финконсультант Ерёменко рассказал, как научить ребёнка копить деньги
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«В том, чтобы научить ребёнка копить деньги, нет чего-то особенно сложного. Достаточно объяснить, что такое деньги, как они работают и зачем они нужны. Ребёнку, особенно в маленьком возрасте, важны тактильные ощущения. Поэтому для накопления какой-то суммы подойдёт копилка», — сказал эксперт в разговоре с РИАМО.

По его словам, желательно копить деньги в виде монет, чтобы ребёнок мог подержать в руках и ощутить их тяжесть.

По мере взросления можно открыть для ребёнка накопительный счёт или выпустить личную подростковую банковскую карту.

Ранее психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.

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