Порядок получения карты москвича изменили в столице

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В Москве с 1 декабря заявление на изготовление карты москвича можно подать только в электронном виде.
Порядок получения карты москвича изменили в столице
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

Как ожидается, порядка 1,3 млн жителей города будут удалённо обращаться за оформлением карты москвича.

Услуга предоставляется учащимся московских школ и колледжей, студентам вузов с российским гражданством, многодетным семьям, пенсионерам, людям предпенсионного возраста, а также маломобильным гражданам.

Ранее НСН сообщала, что число предпринимателей, зарегистрированных на столичном портале поставщиков, выросло на 12% с начала 2022 года.

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