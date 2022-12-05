Порядок получения карты москвича изменили в столице

В Москве с 1 декабря заявление на изготовление карты москвича можно подать только в электронном виде.

Об этом пишет kp.ru.

Как ожидается, порядка 1,3 млн жителей города будут удалённо обращаться за оформлением карты москвича.

Услуга предоставляется учащимся московских школ и колледжей, студентам вузов с российским гражданством, многодетным семьям, пенсионерам, людям предпенсионного возраста, а также маломобильным гражданам.

Ранее НСН сообщала, что число предпринимателей, зарегистрированных на столичном портале поставщиков, выросло на 12% с начала 2022 года.