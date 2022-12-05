Диетолог Соломатина посоветовала не сочетать молоко с овощами и рыбой

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, с какими продуктами не стоит сочетать молоко.

В разговоре с «Москвой 24» диетолог отметила, что сочетание молока с овощами или рыбой может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также, во избежание нарушения пищеварения, не стоит запивать молоком белую булку.

Наряду с этим врач-диетолог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik рассказала, какие проблемы в организме может вызвать дефицит цинка.

«Этот микроэлемент влияет на кожу и волосы. Зачастую у тех, у кого есть проблемы с кожей, выявляется дефицит цинка. Все дерматологи, которые работают с алопецией (выпадение волос. — RT), а также акне и другими заболеваниями кожи, обязательно проверяют людей на дефицит цинка. Среди признаков недостатка этого элемента в организме можно назвать сухость кожи, акне, ломкость ногтей», — сказала Дианова.

Ранее нутрициолог Анастасия Дубицкая объяснила, почему зелёная гречка и киноа — самые полезные крупы для пожилых людей.