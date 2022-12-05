В России предложили разрешить досрочный выход на пенсию социальных педагогов и директоров

В России предложили разрешить досрочный выход на пенсию социальных педагогов, директоров школ и детсадов, а также их заместителей.

Об этом пишет газета «Известия».

По её данным, соответствующее обращение в российский кабмин направили депутаты Государственной думы Яна Лантратова и Александр Аксёненко.

В обращении депутаты сослались на пояснения Министерства труда и социальной защиты о возможности досрочного выхода на пенсию для некоторых профессий при повышенных психофизиологических нагрузках.

Ранее замглавы фракции ЛДПР в Госдуме России Ярослав Нилов подготовил законопроект о внесении изменений в ст. 32 федерального закона «О страховых пенсиях». Законопроект предусматривает досрочное (на пять лет раньше) назначение страховой пенсии по старости ветеранам боевых действий. Копии текста законопроекта и пояснительной записки к нему имеются в распоряжении RT.