В России предложили разрешить досрочный выход на пенсию социальных педагогов и директоров

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В России предложили разрешить досрочный выход на пенсию социальных педагогов, директоров школ и детсадов, а также их заместителей.
В России предложили разрешить досрочный выход на пенсию социальных педагогов и директоров
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия».

По её данным, соответствующее обращение в российский кабмин направили депутаты Государственной думы Яна Лантратова и Александр Аксёненко. 

В обращении депутаты сослались на пояснения Министерства труда и социальной защиты о возможности досрочного выхода на пенсию для некоторых профессий при повышенных психофизиологических нагрузках.

Ранее замглавы фракции ЛДПР в Госдуме России Ярослав Нилов подготовил законопроект о внесении изменений в ст. 32 федерального закона «О страховых пенсиях». Законопроект предусматривает досрочное (на пять лет раньше) назначение страховой пенсии по старости ветеранам боевых действий. Копии текста законопроекта и пояснительной записки к нему имеются в распоряжении RT.

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