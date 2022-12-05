Куренков назвал непростой ситуацию на месте частичного обрушения дома в Нижневартовске
«Ситуация непростая, завал достаточно серьёзный», — цитирует его ТАСС.
Куренков рассказал, что спасателям необходимо сначала разбирать крышу.
«После этого спускаться постепенно, поэтажно вниз к основному завалу. И после этого будем извлекать тех, кто там может быть», — пояснил он.
Ранее Куренков сообщил, что причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона.
Следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.
Согласно последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек.