Родственникам погибших при обрушении дома в Нижневартовске выплатят по 1 млн рублей

Родственники погибших при частичном обрушении дома в Нижневартовске получат выплату в 1 млн рублей, семьям пострадавших будет выплачено по 100 тыс. рублей.

Об этом сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

«У нас действует решение о том, что когда граждане попадают в ситуацию, характеризующуюся по режиму как чрезвычайная ситуация, то выплачивается единовременная помощь на семью в размере 100 тыс. рублей», — приводит её слова РИА Новости.

В случае гибели человека в результате ЧС родственникам погибшего выплачивается 1 млн рублей, напомнила Комарова.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек.

Как сообщил глава МЧС России Александр Куренков, причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона.