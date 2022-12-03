СК России начал проверку по факту гибели рабочего на руднике в Забайкалье
«По данному факту следственными органами... проводится доследственная проверка. По предварительным данным, при сходе горных масс смертельные травмы получил крепильщик предприятия 1987 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы регионального СУСК по региону.
На месте происшествия уже работают следователи, специалисты назначат судмедэкспертизу для установления причин смерти мужчины.
Ранее в ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщали о гибели рабочего при обрушении породы в Забайкальском крае на руднике.
В сентябре в Калуге в результате обрушения заброшенного здания погиб подросток.