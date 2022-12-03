Екатеринбургского блогера Михаила Климарёва объявили в розыск

В МВД России объявили в розыск екатеринбургского эксперта по рынку интернета, телеком-блогера и общественного деятеля Михаила Климарёва*.

«Климарёв Михаил Валерьевич, 13 января 1973 года рождения, разыскивается по статье УК России», — сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

При этом в МВД не уточнили, по какой именно статье разыскивается блогер.

В мае Минюст России включил Климарёва в реестр СМИ-иноагентов.

В перечень также попали Леонид Гозман** и Любовь Соболь***.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

** Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

*** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.