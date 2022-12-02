В Иркутской области выявили 143 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области выявили 143 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 353 857. Выздоровел 348 661 житель.

Тем временем в Челябинской области, по данным на 2 декабря, коронавирусом болеют 1386 жителей, в том числе девять школьников, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.