Отоларинголог Зайцев рассказал о последствиях переохлаждения

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Врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев напомнил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Отоларинголог Зайцев рассказал о последствиях переохлаждения
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«Больше всего уязвимо ухо, причём не только снаружи. Холодный воздух переохлаждает и выхолаживает наружный слуховой проход и барабанную перепонку, за которой следует так называемое среднее ухо», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, от переохлаждения может пострадать и нос.

«Воспаляется полость носа, и сразу за ней реагируют околоносовые, гайморовы и лобные пазухи. Неношение шапки провоцирует тот самый фронтит», — пояснил Зайцев.

Как добавил врач, есть вероятность заболевания горла, например обострение фарингита или хронического тонзиллита.

Ранее главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов в беседе с URA.RU рассказал о методах профилактики свиного гриппа.

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