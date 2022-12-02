Движение паромов на Керченской переправе вновь приостановлено из-за непогоды
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, работа приостановлена с 18:00 мск.
29 ноября движение паромов на Керченской переправе было приостановлено из-за непогоды.
30 ноября врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что паромная переправа через Керченский пролив возобновила работу после приостановки из-за непогоды.
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил необходимость сократить время ожидания грузового транспорта для ускорения доставки товаров в Крым.