Движение паромов на Керченской переправе вновь приостановлено из-за непогоды

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Работа паромной переправы через Керченский пролив временно приостановлена из-за усиления ветра, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Движение паромов на Керченской переправе вновь приостановлено из-за непогоды
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, работа приостановлена с 18:00 мск.

29 ноября движение паромов на Керченской переправе было приостановлено из-за непогоды.

30 ноября врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что паромная переправа через Керченский пролив возобновила работу после приостановки из-за непогоды.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил необходимость сократить время ожидания грузового транспорта для ускорения доставки товаров в Крым.

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