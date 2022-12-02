Аналитик Ульянов рассказал об уловках телефонных мошенников

Руководитель аналитического центра Zecurion, эксперт по безопасности Владимир Ульянов рассказал, на какие уловки могут идти телефонные мошенники.

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что в большинстве случаев, когда звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов, — это мошенники, так как реально из ведомств звонят крайне редко.

Как отметил Ульянов, злоумышленники звонят людям, информация о которых им уже известна. Например, мошенник обращается к потенциальной жертве по имени и отчеству.

По словам эксперта, если есть малейшие подозрения в том, что звонящий может быть злоумышленником, то звонок стоит сбросить.

Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Алексей Потехин рассказал в беседе с «Радио 1» о мерах безопасности во время онлайн-шопинга.