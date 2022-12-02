Аналитик Ульянов рассказал об уловках телефонных мошенников
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В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что в большинстве случаев, когда звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов, — это мошенники, так как реально из ведомств звонят крайне редко.
Как отметил Ульянов, злоумышленники звонят людям, информация о которых им уже известна. Например, мошенник обращается к потенциальной жертве по имени и отчеству.
По словам эксперта, если есть малейшие подозрения в том, что звонящий может быть злоумышленником, то звонок стоит сбросить.
Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Алексей Потехин рассказал в беседе с «Радио 1» о мерах безопасности во время онлайн-шопинга.