Автоэксперт Колодочкин рассказал об обязательном наборе предметов для водителя

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Обозреватель издания «За рулём» Михаил Колодочкин рассказал, что желательно взять с собой водителям, чтобы справиться с непредвиденными ситуациями на дорогах.
Автоэксперт Колодочкин рассказал об обязательном наборе предметов для водителя
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«Самый банальный совет для неопытных водителей: берите всегда с собой зарядное устройство для мобильного телефона. Плюс то, что указано в ПДД, а это аптечка, аварийный знак остановки, огнетушитель и светоотражающий жилет», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, также стоит взять с собой хотя бы один инструмент для небольших ремонтных работ, например складной мультитул.

«Всегда храните у себя набор тряпок, причём отдельно для рук, фар и кузова», — подчеркнул Колодочкин.

Как отметил эксперт, к зиме желательно иметь в багажнике и лопату.

«Обязательно следует брать с собой омывайку, и желательно заливать жидкость не на -30 °С, а именно по погоде», — добавил он.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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