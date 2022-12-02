Терапевт Лапа призвала не ходить с оголёнными щиколотками в холодную погоду

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Терапевт, иммунолог, аллерголог Людмила Лапа посоветовала одеваться теплее в холодную погоду.
Терапевт Лапа призвала не ходить с оголёнными щиколотками в холодную погоду
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«С оголёнными щиколотками ходить не просто опасно, а очень опасно. Ноги — наше основное здоровье. Промочил ноги — сразу заболело горло. Всё напрямую взаимосвязано», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, особенно внимательно к здоровью нужно относиться тем, кто имеет хронические заболевания.

«Ведь тёплая одежда не зря придумана, а чтобы сохранить тепло, которое есть, и поддерживать температуру 37 °С — температуру, комфортную для тела», — отметила Лапа.

Ранее главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов в беседе с URA.RU рассказал о методах профилактики свиного гриппа.

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