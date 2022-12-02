Приморье посетили более 1,1 млн туристов в 2022 году

Руководитель Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский подвёл итоги турсезона в регионе.

«Этот сезон подтвердил: популярность Приморского края у туристов из России растёт. По данным Росстата, за три квартала наш регион посетили 1 120 000 путешественников», — заявил он в беседе с ИА PrimaMedia.

По его словам, в этом сезоне было много туристов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Также стало известно, что осенью 2022 года в парках Московской области побывали более 12,1 млн человек, передаёт телеканал «360».

«Парки Подмосковья всегда очень востребованы, их посещают ежегодно десятки миллионов людей. Поэтому вопросы безопасности и удобства посетителей наших парков для нас в приоритете», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Ранее сообщалось, что в парках Московской области началась акция «Почта Деда Мороза».