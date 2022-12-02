Кардиолог Иормарк посоветовал новичкам в беге воздержаться от зимних тренировок

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Врач-терапевт и кардиолог медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» Михаил Иормарк рассказал, кому может быть противопоказан бег зимой.
Кардиолог Иормарк посоветовал новичкам в беге воздержаться от зимних тренировок
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В беседе с Life.ru он выразил мнение, что новичкам лучше воздержаться от тренировок зимой, поскольку организм не адаптирован к таким нагрузкам.

Вместе с тем Иормарк отметил, что для опытных бегунов зимний бег полезен.

«Однозначно, бегать зимой лучше, чем летом. И для тех, кто решил заниматься зимой спортом, на улице это гораздо эффективнее», — сказал он, напомнив, что зимой в воздухе содержится на 25—30% больше кислорода, чем в летнее время.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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