Кардиолог Иормарк посоветовал новичкам в беге воздержаться от зимних тренировок

Врач-терапевт и кардиолог медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» Михаил Иормарк рассказал, кому может быть противопоказан бег зимой.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что новичкам лучше воздержаться от тренировок зимой, поскольку организм не адаптирован к таким нагрузкам.

Вместе с тем Иормарк отметил, что для опытных бегунов зимний бег полезен.

«Однозначно, бегать зимой лучше, чем летом. И для тех, кто решил заниматься зимой спортом, на улице это гораздо эффективнее», — сказал он, напомнив, что зимой в воздухе содержится на 25—30% больше кислорода, чем в летнее время.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.