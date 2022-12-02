Психолог Ярикова рассказала о заболеваниях, которые могут возникнуть на фоне стресса

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Кандидат психологических наук Елена Ярикова назвала заболевания, которые могут возникнуть на фоне стресса.
Психолог Ярикова рассказала о заболеваниях, которые могут возникнуть на фоне стресса
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В беседе с Life.ru она рассказала, что довольно часто при стрессе у пациентов наблюдаются проблемы с ЖКТ. Также их могут беспокоить головные боли, аллергия.

«Аллергия сложно поддаётся лечению, так как люди ищут причины во внешних раздражителях, только не внутри», — отметила Ярикова.

По её словам, стресс способен спровоцировать и бессонницу, проблемы с питанием.

«Существует два типа людей: первые во время стресса вообще не хотят есть, а вторые, наоборот, заедают стресс. Стоит отметить, что ни тот ни другой вариант не несёт пользу здоровью», — добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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