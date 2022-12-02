Врач Козлова призвала не заниматься самолечением при гриппе

Кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог, врач ультразвуковой диагностики Ольга Козлова рассказала о самых распространённых ошибках при лечении гриппа.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она призвала перестать недооценивать болезнь и не назначать себе лекарства самостоятельно.

Как отметила Козлова, не стоит пить антибиотики из-за повышения температуры.

Кроме того, напомнила врач, при гриппе обязателен постельный режим и обильное питьё, поэтому ошибкой будет выход на работу.

Также во время болезни нельзя прерывать базовую терапию от хронических болезней, сказала эксперт.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.