В России за сутки госпитализированы 1311 человек с коронавирусом

В России за прошедшие сутки госпитализированы 1311 человек с коронавирусом. Накануне в больницы попал 1341 пациент с COVID-19.

Всего за 24 часа в стране выявлено 6785 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 6088.

За сутки умерли 58 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 59 заболевших.

Также в оперштабе уточнили, что за 24 часа в России выздоровели 5865 человек с COVID-19, днём ранее — 5557.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов выразил мнение в беседе с НСН, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того, и от другого.