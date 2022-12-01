В России за сутки госпитализированы 1311 человек с коронавирусом
Всего за 24 часа в стране выявлено 6785 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 6088.
За сутки умерли 58 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 59 заболевших.
Также в оперштабе уточнили, что за 24 часа в России выздоровели 5865 человек с COVID-19, днём ранее — 5557.
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов выразил мнение в беседе с НСН, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того, и от другого.