В Севастополе выявили 11 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Севастополе выявили 11 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 96 605.

По данным сайта городского правительства, прививку против COVID-19 сделали 362 837 человек, оба компонента вакцины получили 325 422.

Также стало известно, что в Ставропольском крае от гриппа привились около 1,3 млн жителей, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

«Одним из лидеров прививочной кампании является Минераловодский округ — план по иммунизации взрослого населения от гриппа здесь выполнен более чем на 97%. Прививку от гриппа получили более 40,3 тыс. человек», — заявили в управлении.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить