В Севастополе выявили 11 случаев коронавируса за сутки
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
Общее число заболевших в городе достигло 96 605.
По данным сайта городского правительства, прививку против COVID-19 сделали 362 837 человек, оба компонента вакцины получили 325 422.
Также стало известно, что в Ставропольском крае от гриппа привились около 1,3 млн жителей, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.
«Одним из лидеров прививочной кампании является Минераловодский округ — план по иммунизации взрослого населения от гриппа здесь выполнен более чем на 97%. Прививку от гриппа получили более 40,3 тыс. человек», — заявили в управлении.
Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.