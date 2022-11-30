В Севастополе выявили 11 случаев коронавируса за сутки

В Севастополе выявили 11 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 96 605.

По данным сайта городского правительства, прививку против COVID-19 сделали 362 837 человек, оба компонента вакцины получили 325 422.

Также стало известно, что в Ставропольском крае от гриппа привились около 1,3 млн жителей, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

«Одним из лидеров прививочной кампании является Минераловодский округ — план по иммунизации взрослого населения от гриппа здесь выполнен более чем на 97%. Прививку от гриппа получили более 40,3 тыс. человек», — заявили в управлении.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.