В Челябинской области подтвердили 97 случаев COVID-19 за сутки

В Челябинской области подтвердили 97 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

На лечении находятся 1313 заболевших. С начала пандемии в регионе заболели 393 530 жителей.

Тем временем в Минздраве Ставропольского края напомнили о мерах неспецифической профилактики в сезон простуд, передаёт newstracker.ru.

В частности, рекомендуется минимизировать пребывание в местах массового скопления людей, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, желательно чаще бывать на свежем воздухе.

Также необходимо организовать рациональный режим питания, труда и отдыха.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.