В Оренбургской области выявили 18 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области выявили 18 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе переболели и поправились 235 925 жителей.

Тем временем в Курганской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ среди школьников, передаёт URA.RU.

«По данным на 30 ноября 2022 года, в Курганской области на карантин полностью закрыты четыре школы, частично закрыты 22 школы. Для обучающихся школ, закрытых на карантин, организованно дистанционное обучение с применением электронных образовательных технологий», — заявили в Департаменте образования и науки региона.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.

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