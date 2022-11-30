Дерматолог Егорова посоветовала выбирать более плотный крем для кожи в зимний период

Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова дала советы по уходу за кожей в зимний период.

«Выбираем ночной крем по своему типу кожи. Но его текстура должна быть чуть плотнее, чем летом. Чтобы не сохла кожа, дома должна быть хорошая влажность», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По её словам, нежелательно выходить на улицу сразу после умывания.

Также рекомендуется использовать капюшоны и шарфы для защиты от холода и ветра.

Со своей стороны, врач-дерматолог, трихолог ММЦ «Медси на Мичуринском проспекте» Дарья Герасимова в беседе с Life.ru назвала первые признаки дефицита железа в организме. По её словам, это могут быть пигментные пятна на лице, бледность и сухость кожи.

«Приём препаратов должен проводиться под контролем анализов», — сказала эксперт.

По её словам, главные источники железа — продукты животного происхождения, в том числе говядина баранина.

Ранее дерматолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Елизавета Суворина рассказала, что в холодное время года перчатки не могут полностью защитить кожу рук от сухости и растрескивания из-за перепадов температур.