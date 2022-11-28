Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки после пожара на траулере Sunfish
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил руководителю Восточного межрегионального СУ на транспорте А.А. Александрову доложить о ходе проведения проверки и обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении.
27 ноября в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что в Охотском море загорелся большой морозильный рыболовный траулер Sunfish.
Позднее пожар на траулере потушили.
По данным следствия, в результате инцидента никто не пострадал.