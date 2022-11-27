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Юрист Соловьёв: мошенники начали присылать документы сотрудников правоохранительных органов

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Заслуженный юрист России Иван Соловьёв предупредил, что телефонные мошенники начали представляться сотрудниками правоохранительных органов и даже присылать подтверждающие их должность документы.

В беседе с агентством «Прайм» Соловьёв призвал не начинать разговор с подозрительными личностями.

Он напомнил, что для обсуждения кредитных вопросов сотрудники полиции или ФСБ встречаются с гражданами лично, а не используют мобильный телефон.

Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Алексей Потехин в беседе с «Радио 1» рассказал о мерах безопасности во время онлайн-шопинга.

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