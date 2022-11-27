Узнать больше

Губернатор Псковской области Ведерников заявил о попытках БПЛА НАТО нарушить госграницу

Короткая ссылка
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе своего выступления на Псковском международном медиафоруме рассказал о «добрососедстве» со странами Североатлантического альянса, вплоть до попыток натовских беспилотников пересечь российскую госграницу в регионе.

«Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами», — сообщил Ведерников.

По его словам, попытки пересечь госграницу предпринимались соседями Псковской области и до начала российской специальной военной операции на Украине.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что численность группировки НАТО у границ России с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составила более 30 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить