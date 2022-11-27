Губернатор Псковской области Ведерников заявил о попытках БПЛА НАТО нарушить госграницу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе своего выступления на Псковском международном медиафоруме рассказал о «добрососедстве» со странами Североатлантического альянса, вплоть до попыток натовских беспилотников пересечь российскую госграницу в регионе.

«Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами», — сообщил Ведерников.

По его словам, попытки пересечь госграницу предпринимались соседями Псковской области и до начала российской специальной военной операции на Украине.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что численность группировки НАТО у границ России с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составила более 30 тыс. человек.