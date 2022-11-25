В Тюменской области провели 5 млн исследований на COVID-19 с начала пандемии

В Тюменской области провели 4 955 572 исследования на коронавирус с начала пандемии.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В 2022 году проведено 1 502 820 тестов на COVID-19.

В регионе работает 26 лабораторий, в том числе 11 частных.

Общее число заболевших коронавирусом в области достигло 250 333.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов выразил мнение в беседе с НСН, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.