В Тюменской области провели 5 млн исследований на COVID-19 с начала пандемии
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
В 2022 году проведено 1 502 820 тестов на COVID-19.
В регионе работает 26 лабораторий, в том числе 11 частных.
Общее число заболевших коронавирусом в области достигло 250 333.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов выразил мнение в беседе с НСН, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.