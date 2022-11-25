В Оренбургской области выявили 20 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области выявили 20 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 240 213 жителей. Вылечился 235 791 человек, в том числе 32 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что с 21 по 25 ноября в Приморском крае коронавирусом заболели 167 человек, передаёт vostokmedia.com со ссылкой на региональный Минздрав.

В настоящее время на амбулаторном лечении находятся более 200 жителей региона. Суточный уровень заболеваемости — в пределах 33 человек.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.