В Калининграде объявили лауреатов международной олимпиады по философии

В Калининграде назвали победителей международной олимпиады по философии. Среди лауреатов — студенты из России, Германии и Испании.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Лучшие результаты по итогам двух туров продемонстрировали Аббас Джонг (Берлинский университет Гумбольдта, Германия), Вячеслав Пятаков (НИУ ВШЭ, Россия), Денис Стельмахов (ЮФУ, Россия), Хуан Вильяльба Сориано (Мадридский дистанционный университет, Испания), Юлия Федотова (МГУ имени Ломоносова, Россия) и Александр Собка (СПбГУ, Россия).

«Отрадно, что у нас такое серьёзное представительство иностранных студентов в финале олимпиады. Сегодня всех нас объединяет наука и философия. Вы продемонстрировали все свои знания, познакомились с Калининградской областью», — заявил губернатор Антон Алиханов.

Ранее, как сообщал телеканал «360», завоевавшие золотые медали на Азиатской олимпиаде по физике школьники из Подмосковья поделились эмоциями от победы.