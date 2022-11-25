Три подмосковных школьника получили медаль «За проявленное мужество»

Три школьника из Московской области, спасшие детей из водоёмов, удостоены медали «За проявленное мужество».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Наши ребята — настоящие герои. Спасибо родителям, что воспитали таких смелых и порядочных детей. Кто-то из ребят планирует связать свою жизнь со службой спасения, кто-то хочет стать врачом. Уверена, что все вершины им будут по плечу», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Медали получили Алёна Большакова из городского округа Богородский, Александр Горелов из Шатуры и Павел Новожилов из Балашихи, передаёт «Радио 1» со ссылкой на региональное Минобразования.

Ранее сообщалось, что школьнику Александру Стерхову из ижевской школы №88 вручили медаль МВД России «За вклад в укрепление правопорядка».