Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоится 28 ноября
- РИА Новости
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Делегации возглавят зампред правительства России Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.
«Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана направлен на укрепление трансграничных связей, и Оренбургская область вписана во многие вопросы повестки», — отмечается в сообщении.
В частности, запланировано заседание Российско-Казахстанского делового совета.
Ранее сообщалось, что Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с Турецкой Республикой.