Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоится 28 ноября

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана будет проведён 28 ноября в Оренбурге.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Делегации возглавят зампред правительства России Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.

«Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана направлен на укрепление трансграничных связей, и Оренбургская область вписана во многие вопросы повестки», — отмечается в сообщении.

В частности, запланировано заседание Российско-Казахстанского делового совета.

Ранее сообщалось, что Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с Турецкой Республикой.