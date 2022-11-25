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Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоится 28 ноября

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Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана будет проведён 28 ноября в Оренбурге.
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоится 28 ноября
  • РИА Новости
  • © Валерий Гуньков

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Делегации возглавят зампред правительства России Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.

«Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана направлен на укрепление трансграничных связей, и Оренбургская область вписана во многие вопросы повестки», — отмечается в сообщении.

В частности, запланировано заседание Российско-Казахстанского делового совета.

Ранее сообщалось, что Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с Турецкой Республикой.

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