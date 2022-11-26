Исследование: 71% россиян не доверяют акциям в «чёрную пятницу»

Сайт kp.ru провёл опрос и выяснил, как россияне относятся к акциям в «чёрную пятницу».

По словам 71% респондентов, они не доверяют этой акции.

Как утверждают 12% опрошенных, они не планируют подгадывать свои покупки под «чёрную пятницу», так как всегда приобретают то, что им нужно, и не ориентируются на скидки.

Ещё 12% собираются воспользоваться предложениями магазинов в «чёрную пятницу». По их словам, они готовятся к акции заранее.

Масштабный шопинг устраивают 2% участников исследования.

Опрос проходил в соцсетях. Его участниками стали 10,3 тыс. пользователей.

Ранее директор маркетингового агентства «Брусника» Теххи Полонская в беседе с ФАН рассказала, как избежать импульсивных покупок и чего не стоит делать во время виртуального шопинга.