В Крыму прокомментировали ситуацию с инвестициями в регион

Реальные инвестиции в Крым по проектам, сопровождаемым Корпорацией развития республики, превысили 20 млрд рублей.

Об этом, как пишет «Крыминформ», сообщила вице-премьер — министр финансов Крыма Ирина Кивико.

«Уже по факту на сегодня наши участники, которые обслуживаются в Корпорации развития Крыма — единой точке входа для всех инвесторов, приходящих в Крым, фактически проинвестировали более 20 млрд рублей, создано почти 4 тыс. рабочих мест на тех успешных инвестиционных проектах, которые реализованы», — сказала она.

Ранее НСН сообщала, что в развитие участка бывшей промзоны «Калибр» на северо-востоке Москвы вложат около 13 млрд рублей.