Воробьёв рассказал о внедрении электронного реестра призывников в Подмосковье

Подмосковье первым в России актуализировало реестр призывников с помощью цифровизации.

Разработанная программистами система объединила данные из МФЦ, «Школьного дневника» и с «Госуслуг».

Об этом, как сообщает телеканал «360», губернатор Андрей Воробьёв рассказал во время конференции «Армия и общество. Десять лет новому формату взаимодействия».

По словам губернатора, о разработанной системе пока массово не информировали, однако теперь, когда тестовый период можно считать завершённым, цифровую платформу удастся внедрить во всех 30 военкоматах Московской области.