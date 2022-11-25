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Воробьёв рассказал о внедрении электронного реестра призывников в Подмосковье

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Подмосковье первым в России актуализировало реестр призывников с помощью цифровизации.
Воробьёв рассказал о внедрении электронного реестра призывников в Подмосковье
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Разработанная программистами система объединила данные из МФЦ, «Школьного дневника» и с «Госуслуг».

Об этом, как сообщает телеканал «360», губернатор Андрей Воробьёв рассказал во время конференции «Армия и общество. Десять лет новому формату взаимодействия».

По словам губернатора, о разработанной системе пока массово не информировали, однако теперь, когда тестовый период можно считать завершённым, цифровую платформу удастся внедрить во всех 30 военкоматах Московской области.

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