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Экоцентры ХМАО включены в программу экологической акции «Спасти и сохранить» 2023 года

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Экоцентры ХМАО включены в программу международной экологической акции «Спасти и сохранить» 2023 года.
Экоцентры ХМАО включены в программу экологической акции «Спасти и сохранить» 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

В мероприятии предлагают принять участие школьникам и всем желающим.

Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Югры-Экологии» — регионального оператора по обращению с отходами.

В программе смогут принять участие школы. Каждое образовательное учреждение будет получать баллы, которые в конце учебного года обменяют на полезные подарки.

Ранее НСН сообщала, что в Москве состоялся форум «Климатические диалоги», организованный под эгидой Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

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