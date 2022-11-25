Экоцентры ХМАО включены в программу экологической акции «Спасти и сохранить» 2023 года
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В мероприятии предлагают принять участие школьникам и всем желающим.
Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Югры-Экологии» — регионального оператора по обращению с отходами.
В программе смогут принять участие школы. Каждое образовательное учреждение будет получать баллы, которые в конце учебного года обменяют на полезные подарки.
Ранее НСН сообщала, что в Москве состоялся форум «Климатические диалоги», организованный под эгидой Департамента природопользования и охраны окружающей среды.