Депутат Кирьянов заявил, что золото становится реальным инструментом сбережений

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов рассказал о золоте как инструменте сбережений.

«Золото перестаёт быть мифическим эквивалентом и становится тем, что каждый человек может купить, чтобы создать какой-то фонд своих сбережений. Речь не идёт о килограммах, у нас есть слиток в один грамм, цена одного грамма — примерно 3,5 тыс. рублей», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в настоящее время хранить сбережения в долларах становится тяжело, в криптовалюте — ненадёжно.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.