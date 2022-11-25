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Депутат Кирьянов заявил, что золото становится реальным инструментом сбережений

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Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов рассказал о золоте как инструменте сбережений.
Депутат Кирьянов заявил, что золото становится реальным инструментом сбережений
  • Gettyimages.ru
  • © Hans-Peter Merten

«Золото перестаёт быть мифическим эквивалентом и становится тем, что каждый человек может купить, чтобы создать какой-то фонд своих сбережений. Речь не идёт о килограммах, у нас есть слиток в один грамм, цена одного грамма — примерно 3,5 тыс. рублей», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в настоящее время хранить сбережения в долларах становится тяжело, в криптовалюте — ненадёжно.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

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