Минюст включил «Город без преград» в перечень СМИ-иноагентов

Минюст России включил ООО «Город без преград» в перечень СМИ-иноагентов.

«Общество с ограниченной ответственностью «Город без преград». Дата включения в реестр 25.11.2022 — следует из официального перечня Минюста.

Ранее Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман*. Также этот статус присвоен блогеру Михаилу Светову* и рэперу Ивану Алексееву* (Noize MC).

Правительство также утвердило правила маркировки текстовых и аудиоматериалов, производимых или распространяемых иноагентами.

* Включены в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.