Автоэксперт Попов дал рекомендации по покупке машины
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В беседе с Inforeactor он заявил, что всё зависит от того, для каких целей нужен автомобиль.
«Если автомобиль нужен для того, чтобы решать какие-то задачи, то имеет смысл поискать просто чуть более бюджетные истории», — считает Попов.
По его словам, если машина требуется для поездок на дачу или автотуризма, то нет смысла переплачивать за новую модель и можно обратить внимание на вторичный рынок.
Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.