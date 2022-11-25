Автоэксперт Попов дал рекомендации по покупке машины

Автоэксперт Дмитрий Попов высказался о целесообразности покупки машины в настоящее время.

В беседе с Inforeactor он заявил, что всё зависит от того, для каких целей нужен автомобиль.

«Если автомобиль нужен для того, чтобы решать какие-то задачи, то имеет смысл поискать просто чуть более бюджетные истории», — считает Попов.

По его словам, если машина требуется для поездок на дачу или автотуризма, то нет смысла переплачивать за новую модель и можно обратить внимание на вторичный рынок.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.