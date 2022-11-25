Узнать больше

Специалист Шапкин напомнил, что за любые схемы обмана потребителя грозит административная ответственность

Короткая ссылка
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин напомнил, что за любые схемы обмана потребителя предусмотрена административная ответственность.
Специалист Шапкин напомнил, что за любые схемы обмана потребителя грозит административная ответственность
  • Gettyimages.ru
  • © Francesco De Franco / EyeEm

«Поэтому, если человек попал в ситуацию, когда цена со скидкой осталась такой же или выше, чем до скидки, смело можно составлять обращение в Роспотребнадзор и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) либо региональное управление», — сказал он в беседе со «Взглядом».

По его словам, обман с ценами — это нарушение права потребителя на информацию, а также нарушение требований к достоверности рекламы.

«Второе нарушение, кстати, само по себе тянет на штраф в 500 тыс. рублей для продающей организации. То есть когда декларируется скидка, а её по факту нет, это может стоить продавцу 500 тыс. рублей», — добавил Шапкин.

Ранее директор маркетингового агентства «Брусника» Теххи Полонская в беседе с ФАН рассказала, как избежать импульсивных покупок и чего не стоит делать во время виртуального шопинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить