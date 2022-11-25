Специалист Шапкин напомнил, что за любые схемы обмана потребителя грозит административная ответственность
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«Поэтому, если человек попал в ситуацию, когда цена со скидкой осталась такой же или выше, чем до скидки, смело можно составлять обращение в Роспотребнадзор и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) либо региональное управление», — сказал он в беседе со «Взглядом».
По его словам, обман с ценами — это нарушение права потребителя на информацию, а также нарушение требований к достоверности рекламы.
«Второе нарушение, кстати, само по себе тянет на штраф в 500 тыс. рублей для продающей организации. То есть когда декларируется скидка, а её по факту нет, это может стоить продавцу 500 тыс. рублей», — добавил Шапкин.
Ранее директор маркетингового агентства «Брусника» Теххи Полонская в беседе с ФАН рассказала, как избежать импульсивных покупок и чего не стоит делать во время виртуального шопинга.