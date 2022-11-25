Специалист Шапкин напомнил, что за любые схемы обмана потребителя грозит административная ответственность

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин напомнил, что за любые схемы обмана потребителя предусмотрена административная ответственность.

«Поэтому, если человек попал в ситуацию, когда цена со скидкой осталась такой же или выше, чем до скидки, смело можно составлять обращение в Роспотребнадзор и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) либо региональное управление», — сказал он в беседе со «Взглядом».

По его словам, обман с ценами — это нарушение права потребителя на информацию, а также нарушение требований к достоверности рекламы.

«Второе нарушение, кстати, само по себе тянет на штраф в 500 тыс. рублей для продающей организации. То есть когда декларируется скидка, а её по факту нет, это может стоить продавцу 500 тыс. рублей», — добавил Шапкин.

Ранее директор маркетингового агентства «Брусника» Теххи Полонская в беседе с ФАН рассказала, как избежать импульсивных покупок и чего не стоит делать во время виртуального шопинга.