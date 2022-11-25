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В Самарской области открыли отреставрированный мемориальный комплекс героям Гражданской войны

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В Новокуйбышевске открыли отреставрированный мемориальный комплекс героям Гражданской войны.
В Самарской области открыли отреставрированный мемориальный комплекс героям Гражданской войны

Об этом сообщает volga.news.

Мемориал отреставрировали в 2022 году в рамках госпрограммы «Обеспечение правопорядка в Самарской области» в части мероприятий по обустройству воинских захоронений.

На церемонии присутствовали заместитель главы городского округа по социальным вопросам Елена Пахомова, сотрудники музея истории Новокуйбышевска и департамента капитального строительства и архитектуры.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленобласти утвердили памятную дату «День начала работы Дороги Победы».

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