В Минобороны прошла межведомственная конференция «Армия и общество»

В Национальном центре управления обороной России состоялась межведомственная научно-практическая конференция «Армия и общество. Десять лет новому формату взаимодействия».

Среди участников — главы регионов, общественных организаций, федеральных органов власти, научно-исследовательских организаций, учебных заведений, предприятий ОПК, промышленности и бизнеса.

Они проанализировали опыт межведомственного взаимодействия за прошедшие годы, выработали шаги по дальнейшей совместной деятельности.

«У нас сложился достаточно крепкий коллектив единомышленников. Непростые события последних лет доказывают правильность курса, который последние 22 года осуществляется в нашей стране», — заявил первый замминистра обороны России Руслан Цаликов.

По его словам, огромную роль в этом процессе играют гражданское общество и власть.