В Ставропольском крае рассказали о новогодних праздниках для детей мобилизованных
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Об этом сообщает newstracker.ru.
«У нас хорошая практика с бесплатным проведением губернаторской ёлки. В этом году на органы власти билеты не распределяли, они отданы только детям военнослужащих», — заявил глава региона.
По его словам, представители бизнеса по собственной инициативе подключились к организации ёлок, передаёт «СвоёТВ».
«Такую частную инициативу я всей душой поддерживаю», — добавил Владимиров.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе ввели ещё одну льготу для детей участников СВО.