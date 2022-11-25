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В Ставропольском крае рассказали о новогодних праздниках для детей мобилизованных

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе прямой линии рассказал о новогодних праздниках для детей мобилизованных.
В Ставропольском крае рассказали о новогодних праздниках для детей мобилизованных
  • Gettyimages.ru
  • © GMVozd

Об этом сообщает newstracker.ru.

«У нас хорошая практика с бесплатным проведением губернаторской ёлки. В этом году на органы власти билеты не распределяли, они отданы только детям военнослужащих», — заявил глава региона.

По его словам, представители бизнеса по собственной инициативе подключились к организации ёлок, передаёт «СвоёТВ».

«Такую частную инициативу я всей душой поддерживаю», — добавил Владимиров.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе ввели ещё одну льготу для детей участников СВО.

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